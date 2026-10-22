Sales (Junts) retreu a Illa que no hagi estat al Parlament per rebre Puig igual que Vox

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha retret aquest dijous al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no hagi estat al Parlament en la tornada de l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig després de 9 anys de l'1-O, igual que ha fet Vox.
"Avui no li demanàvem que compartís les idees del conseller Puig, li demanàvem que exercís de president de tots els catalans. I, malauradament, amb la seva absència ha demostrat que només està disposat a representar una part del país", ha sostingut en una carta que ha enviat al president català.
Per això, l'ha acusat de "no estar a l'altura" del càrrec que ocupa, més enllà que Illa i Puig mantinguessin una trobada discreta i en privat després del seu retorn a Catalunya, segons ha informat aquest mateix dijous fonts del Govern.
"Una trobada en l'àmbit estrictament privat no substitueix el gest institucional que vostè avui havia d'exercir", apunta Sales en la missiva, en què defensa que la tornada de Puig mereixia la presència i el reconeixement d'Illa, més enllà de les legítimes discrepàncies polítiques.
En la seva opinió, no hi havia cap justificació perquè el president de la Generalitat s'absentés "d'un moment d'aquesta solemnitat i acabés coincidint amb la plantada que ha fet el grup parlamentari de Vox".
"Vostè acostuma a reivindicar que presideix un govern de tothom i avui tenia l'oportunitat per demostrar-ho", ha afegit.
També ha recordat que Illa va avalar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la destitució de l'aleshores govern de Carles Puigdemont i l'ha acusat d'haver contribuït a la situació que ha mantingut Puig 9 anys fora de Catalunya.
"Potser, amb aquest passat polític, li resultava incòmode ser present a l'hemicicle, però la responsabilitat que comporta la presidència de la Generalitat, exigeix saber situar el seu deure institucional per sobre de qualsevol altra consideració", assegura.
REUNIÓ
Fonts parlamentàries de Junts han explicat que Illa ha ofert a Puig mantenir una reunió al Parlament abans que els diputats entressin a l'hemicicle, però els de Carles Puigdemont ho han rebutjat en saber que el president no seria present al ple a l'arribada del diputat.
Malgrat que aquest dijous a la tarda s'estan debatent mocions que s'han de votar a les 18 hores, Illa se n'ha anat del Parlament perquè té una acte a les 19.30 hores a Manlleu (Barcelona), segons han argumentat fonts del Govern a Europa Press.