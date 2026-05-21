Sales retreu a ERC que converteixi les seves "línies vermelles en una catifa vermella"

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat aquest dijous que amb l'acord per als pressupostos de la Generalitat del 2026 entre el Govern i ERC, els republicans han convertit "les línies vermelles en una catifa vermella".
"Ens acusen de bloquejar quan qui cuina el que ha de passar a Catalunya és un tripartit sempre al servei del Partit Socialista", ha dit en referència al PSC, ERC i els Comuns, els qui acusa de bloquejar les iniciatives de Junts al Parlament, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha expressat que, per culpa d'aquest "bloqueig permanent", les qüestions que els postconvergents proposen en la Junta de Portaveus no tiren endavant per ser defensades al faristol del Parlament.
ZAPATERO
Preguntada per la imputació de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte blanqueig de capitals en el cas Plus Ultra, Sales ha assenyalat que Junts vol "explicacions" del PSOE sobre aquest tema i ha apuntat que la justícia ha de fer camí en un moment que considera tan delicat.
"Junts és un partit que, malauradament, ha patit les clavegueres del PSOE i el PP, i hem hagut de donar moltes vegades explicacions de coses que no eren reals", ha dit.
Ha descartat una eventual moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, en què Junts doni suport al PP.