Sales (Junts) replica a Illa que els decrets d'habitatge "perjudiquen" els catalans

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha replicat aquest divendres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'oposen als reials decrets d'habitatge del Govern central perquè "perjudiquen" els catalans.
"Redueixen l'oferta d'habitatge, apugen els preus i permeten als fons voltor continuar comprant i desnonant famílies vulnerables. Menys pisos de lloguer. Més cars. I els fons voltor, intactes. Això és protegir la gent?", ha preguntat en una anotació a X recollida per Europa Press.
A parer seu, és incomprensible i irresponsable que Illa demani que Junts doni suport a "uns mals decrets que serien una derrota per als catalans, simplement, per evitar una derrota del PSOE".
També ha preguntat al president de la Generalitat si dirà "irresponsables" als Comuns per tombar en el debat de política general la seva proposta en matèria d'habitatge, la compra conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys.
La iniciativa no va prosperar en el ple en recaptar només els vots a favor dels socialistes i d'ERC; l'abstenció dels Comuns, i els vots en contra de Junts, el PP, Vox, la CUP i AC.