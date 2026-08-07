Sales (Junts) sobre la proposta d'ERC per a Educació: Arriba amb els Pressupostos ja "tancats"

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha afirmat que li sorprèn que la proposta del president d'ERC, Oriol Junqueras, per pactar equips d'experts en Educació i altres àrees encara que canviïn els Governs, arribi "una vegada tancats els Pressupostos" de la Generalitat.
"Tenien incidència per aplicar aquesta política just abans de tancar els Pressupostos, per tant tenien una eina de força i em sorprèn que arribi ara", ha sostingut en una roda de premsa aquest divendres davant del Parlament.
En tot cas, Sales ha donat la "benvinguda a ERC a aquesta petició que va fer Junts d'acord de país" i ha instat els republicans a treballar conjuntament de cara al debat monogràfic sobre educació que, a petició de Junts, se celebrarà en la Càmera catalana a finals d'octubre.
"Durant aquestes últimes setmanes hem fet una vintena de reunions aproximadament amb diferents col·lectius que representen el món educatiu, estem escoltant les seves propostes", ha agregat Sales.
La líder de Junts s'ha expressat així en ser preguntada per la seva opinió respecte la proposta que Oriol Junqueras va fer en una entrevista d'Europa Press aquest dimecres per a què els partits pactin un equip d'experts de prestigi al Departament d'Educació al marge de qui governi.