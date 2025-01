Sales pregunta a Illa com farà realitat els 18.000 milions d'inversió sense pressupostos

Lamenta que el pla econòmic "no s'ajusta a la realitat"

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha afirmat que el pla econòmic que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest divendres a Barcelona "no s'ajusta a la realitat", i s'ha preguntat com farà realitat la inversió de 18.000 milions d'euros que ha anunciat sense aprovar els pressupostos del 2025.

"Es va comprometre a aprovar els pressupostos al Parlament l'1 de gener, a tenir-los en vigor, i hem vist com ha llançat la tovallola. Per tant, ens preguntem, com farà possible aquests 18.000 milions d'euros que ha anunciat en aquesta conferència? Com podrà liderar aquest projecte que ha anunciat sense pressupostos i sense tenir els possibles acords per tirar endavant?", ha dit en una atenció als mitjans després d'assistir a la conferència, juntament amb el president del grup parlamentari, Albert Batet.

Sales ha assegurat que el discurs d'Illa no ha donat una visió realista de Catalunya perquè --textualment-- ha obviat el dèficit fiscal, el malestar que existeix per les infraestructures i els problemes que hi ha amb Renfe: "No hi ha capacitat d'inversions ni pressupostos."

JUNTS COM A ALTERNATIVA

La portaveu ha lamentat que el president resti en silenci "fins i tot quan hi ha en risc inversions al nostre país", que el seu executiu sigui un govern feble, i ha presentat el seu partit com l'alternativa en destacar la batalla que han entrat, en les seves paraules, al Congrés per aconseguir inversions al Camp de Tarragona.

"Hem treballat en un paquet legislatiu al Parlament que ja hem posat en funcionament per defensar el país, l'estat del benestar, els interessos econòmics i socials i, acompanyant els set diputats a Madrid, la gent de Junts continuarem treballant cada dia per poder fer possible que el nostre país prosperi, lideri i vagi endavant", ha valorat.