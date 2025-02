Sales (Junts) pregunta al Govern "com cobriran" les 1.000 places noves de cursos del C2 de català

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha preguntat al Govern "com cobriran" les 1.000 places públiques noves de cursos del nivell C2 de català, quant al personal que necessitaran, el pressupost i els llocs on s'impartiran.

En una roda de premsa aquest dimarts, Sales ha explicat que han registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquest assumpte, i ha assegurat que, malgrat aquest increment de 1.000 places, "es van quedar més de 5.000 al carrer".

També ha criticat que la Junta de Portaveus hagi rebutjat tramitar de manera urgent una iniciativa de Junts perquè el Parlament insti el Congrés a impulsar una mesura cautelar de desallotjament immediat d'una propietat ocupada en 48 hores, i que també hagi tombat la proposta de Junts de fer una ponència conjunta per elaborar una llei catalana d'habitatge.

Preguntada per si és partidària que el Govern o l'Ajuntament comprin l'edifici de la Casa Orsola a Barcelona, Sales ha respost que el seu grup parlamentari encara no ha tingut el debat per posicionar-se sobre aquesta qüestió, i ha criticat que el consistori no comprés l'immoble el 2021 quan governava l'alcaldessa Ada Colau.