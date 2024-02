Sales (Junts): el pacte per als comptes ERC-PSC a Barcelona era l'"avantsala" del dels pressupostos

Avisa els comuns que si donen suport als pressupostos implicarà que "accepten" el Hard Rock



BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha considerat aquest dimarts que el pacte entre ERC i el PSC per tirar endavant els comptes a l'Ajuntament de Barcelona era l'"avantsala" del pacte entre les dues formacions per als pressupostos de la Generalitat.

En una roda de premsa a la cambra, ha assegurat que no els sorprèn i que ja ho intuïen tenint en compte que l'executiu català havia mantingut 15 reunions amb els socialistes respecte a les tres que, fins ara, han tingut amb Junts.

"Ja ho intuíem per la voluntat expressada per alguns membres del Govern i dirigents d'ERC de vincular els pressupostos de la Generalitat amb els de l'Estat i l'Ajuntament.

"L'anunci d'acord entre el PSC i ERC a Barcelona era l'avantsala del pacte anunciat avui", ha sostingut.

Per Sales, això demostra que el PSC prioritza "interessos de partit i no de país, i és una actitud sucursalista" que assegura que Junts no pot compartir.

"DESGOVERN I DESORIENTACIÓ"

Després d'acusar els socialistes de ser corresponsables "del desgovern i la desorientació" del Govern, ha lamentat que l'acord entre les dues parts no contempli mesures per reduir la pressió fiscal, enfortir el català i el mapa comunicatiu, garantir l'equilibri territorial i per avançar en sobirania, entre altres qüestions.

També ha avisat els comuns que donar suport als comptes implicarà el seu suport al Hard Rock: "Si els comuns donen suport als pressupostos és perquè accepten aquest projecte", ha apuntat.

L'alternativa a tot això, segons Sales, es recull en el document de 100 mesures que van entregar a l'executiu català durant les negociacions pressupostàries: "La pilota és a la teulada del Govern, que és qui té la responsabilitat d'aprovar els pressupostos".

Així, estan en espera que els negociadors de l'executiu català els facin el retorn complet del centenar de mesures que els van facilitar, i després del qual en podran fer "una valoració completa".