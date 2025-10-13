Sales lamenta l'"absència" d'Illa durant les pluges i que preferís celebrar el 12-O

TORTOSA (TARRAGONA), 13 (EUROPA PRESS)
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat aquest dilluns l'"absència" del president de la Generalitat, Salvador Illa, durant l'episodi de pluges en algunes comarques del sud de Tarragona, i que preferís celebrar la Hispanitat a Madrid.
"El president va preferir ser a Madrid per celebrar la Hispanitat i no al costat de la gent de l'Ebre, liderant i posant-se al capdavant de l'operatiu d'emergència. No ha vingut fins aquí fins aquest dilluns al matí", ha sostingut en unes declaracions als mitjans davant la Delegació del Govern a Tortosa (Tarragona).
També ha preguntat el motiu pel qual la primera alerta que van rebre els veïns de l'Ebre va ser a les 18 hores al Montsià i a les 20 al Baix Ebre: "On era el president Illa a aquella hora? Sabem que es va connectar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, però des d'on?", ha preguntat.
Ha recordat que el ple monogràfic sobre emergència, celebrat al gener a petició de Junts, va aprovar que el Govern havia de revisar els punts inundables de Catalunya, i els ha instat a aclarir què han fet per netejar barrancs, rius i rieres.
Davant l'ocorregut, ha posat el grup parlamentari a disposició dels alcaldes dels municipis afectats, i malgrat celebrar que no hi hagi hagut morts, ha constatat que hi ha hagut "nombrosos danys que caldrà reparar amb el suport i ajuts econòmics de les administracions públiques".