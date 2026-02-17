Sales (Junts) lamenta que Illa avali "el treball desastrós" de Paneque amb Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Salvador Illa, avali el "treball desastrós" de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per la crisi de Rodalies.
Ho ha dit en un missatge en X recollit per Europa Press en el qual ha valorat l'entrevista d'Illa a TV3, Catalunya Ràdio i 3Cat, en la qual el president ha defensat les decisions que s'han pres sobre Rodalies, ha qüestionat la reprovació a la consellera i ha descartat cessar-la i sotmetre's ell a una qüestió de confiança.
Sales ha afirmat que Illa no ha fet autocrítica per la gestió del seu Govern, pel dèficit fiscal ni els incompliments del PSOE amb Catalunya i ha assegurat que el president no té voluntat de plantar-se davant de l'Estat ni ambició per revertir la situació actual: "La seva propaganda ja no tapa la seva incompetència".