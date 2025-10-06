Sales insta el PSC a alinear-se en el DPG amb l'acord de Brussel·les

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha instat aquest dilluns el PSC a alinear-se en les votacions del debat de política general (DPG) del Parlament d'aquesta setmana amb l'esperit de l'acord de Brussel·les en qüestions com el reconeixement del conflicte polític, l'amnistia i el concert econòmic.
"El que demanem al PSC és que es mulli en aquestes votacions per trencar aquest doble discurs al qual ens té acostumats últimament. Nosaltres tenim uns pactes, fruit de l'acord de Brussel·les a Suïssa, que després aquí veiem com hi ha votacions que el contradiuen", ha exposat en una roda de premsa a la cambra catalana.
En preguntar-li sobre aquest assumpte, no ha volgut desvelar el redactat de les propostes de resolució sobre aquestes qüestions, tampoc la relativa al concert econòmic, malgrat deixar clar que és el concepte que sempre han defensat en matèria de finançament.
Per Sales, el DPG ha de servir per saber "si el PSC s'alinea o es desmarca definitivament de l'acord de Brussel·les perquè no es pot admetre que el PSC jugui a dues bandes".
"O comparteix i actua en conseqüència sobre decisions que hem pactat amb el PSOE a Suïssa o continua al costat del PP i Vox, com han fet en més de 80 ocasions aquest primer any de legislatura. No es pot construir a Suïssa i destruir després a Catalunya", ha manifestat.
Després d'advertir que no acceptaran "maniobres per guanyar temps o per fer equilibris impossibles", ha exigit als socialistes catalans que siguin clars.
Un cop acabi el DPG, Sales ha explicat que faran una valoració, després de deixar clar que prendran les decisions que toquin si el PSC continua obstaculitzant l'acord de Brussel·les.