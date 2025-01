Sales (Junts) insta Illa a trobar l'"encaix" amb ERC i els Comuns per tenir pressupostos

El grup parlamentari celebra unes jornades de treball en què abordaran un pla legislatiu

CARDONA (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha instat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, a trobar l'"encaix" amb ERC i els Comuns perquè Catalunya tingui pressupostos el 2025.

Així ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans en el primer dia de la jornades de treball que el grup parlamentari celebra a Cardona (Barcelona), i que ha obert el president del partit, Carles Puigdemont, en una intervenció telemàtica a porta tancada.

Segons Sales, l'aprovació dels pressupostos és una responsabilitat "única i exclusiva" del Govern, per la qual cosa ha reclamat a Illa que els aprovi perquè, a parer seu, Catalunya ho necessita.

"Ells, com a principals persones que han de desenvolupar aquesta feina, que ho facin i trobin l'encaix amb aquests socis de govern que tenen, que són ERC i els Comuns, que sembla que ara els posen impediments", ha destacat.

I és que, segons Sales, el president de la Generalitat es va comprometre a tenir els comptes aprovats l'1 de gener d'aquest any, cosa que no ha passat, ha assenyalat.

"Veiem que hi ha dificultats", ha afegit la portaveu parlamentària de Junts, que considera que Illa està atrapat per ERC i els Comuns a Catalunya i pel PSOE a Madrid.

Per Sales, no es pot presumir d'estabilitat ni normalitat quan els socialistes no tenen pressupostos aprovats a Catalunya, tampoc a l'Ajuntament de Barcelona i al Govern de l'Estat.

"ILLA NO HI ÉS MAI"

"Quan es tracta de defensar Catalunya, Illa no hi és mai. Actua com un baró del PSOE i no com un president de la Generalitat, i ho fa amb aquesta clara voluntat d'adormir el país i de desnacionalitzar-lo", ha insistit.

Per això, en les jornades abordaran un pla legislatiu, que en part avançaran dijous, "per demostrar que hi ha una alternativa que és sòlida, solvent i que vol defensar el país i els interessos de Catalunya".

Com a principal grup de l'oposició, ha dit Sales, els toca fiscalitzar l'activitat del govern de Salvador Illa: "Ens trobarà sempre de cara quan s'equivoqui en les decisions o quan actuï de manera sectària, no governant per a tothom, però també tenim l'obligació i el deure ser constructius i de fer propostes".