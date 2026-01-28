Sales (Junts) exigeix la dimissió de Paneque i Puente i "frenar l'actual traspàs" de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
Reclama un "front comú" amb ERC i els 19 diputats del PSC per aconseguir el traspàs integral
BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha exigit aquest dimecres al Govern la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente, i "frenar l'actual traspàs" de Rodalies pactat entre ERC i el PSOE.
"Com que ja hem vist que no tenen ni la més mínima intenció de destituir la consellera Paneque i que persistiran en l'error, la petició que li fem formalment és que frenin l'actual traspàs de Rodalies. Rectifiquin", ha reclamat Sales, adreçant-se al conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president.
Després de defensar un traspàs 100% català del servei, ha apel·lat els 19 diputats del PSC al Congrés i també els d'ERC a aprofitar la situació actual del Govern central per forçar-lo a moure's: "De la mateixa manera que demanem un front comú pel concert, pensem que també cal fer extensiva aquesta força per al traspàs integral de Rodalies".
A més de retreure l'actitud de Dalmau en la seva compareixença, ha acusat el Govern d'haver fet "el ridícul" i d'haver deixat abandonats milers de catalans en el que, a parer seu, ha estat una gestió marcada per la improvisació, la descoordinació i la desinformació.
Sales ha recordat que els socialistes, a més de governar a Espanya i a Catalunya, han presidit Renfe en els últims anys, per la qual cosa considera que l'ocorregut també és conseqüència "de la dependència de Catalunya a l'Estat espanyol" i la manca d'inversió en la xarxa ferroviària.