Sales (Junts) emplaça al Govern a "exercir lideratge" de cara a uns nous Pressupostos

Acusa al Govern de "mala gestió, incompliments, submissió a Madrid i un procés de desnacionalització"
BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha emplaçat al Govern a "exercir lideratge" de cara a uns nous Pressupostos, i ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no complís amb el compromís d'aprovar els comptes del 2025.
"Aquest incompliment no hauria de continuar produint-se, però és competència directa i pròpia del Govern que lidera el president Salvador Illa. Són ells els que haurien de definir aquestes polítiques", ha afirmat en una entrevista aquest dimarts a 3Cat recollida per Europa Press, en ser preguntada per què deurien tenir uns nous comptes per rebre el suport de Junts.
La portaveu de Junts ha assegurat que el Govern català suspèn en el seu primer any de legislatura, i li ha acusat de "mala gestió, incompliments, submissió a Madrid i un procés de desnacionalització sense precedents".
Sales ha afirmat que el Govern d'Illa "en molts moments se sustenta sobre un tripartit del 155, amb el PP i amb Vox, per parar iniciatives" relacionades amb la llengua i la identitat catalanes, segons ella.
"NO VEIEM NI NACIÓ NI GESTIÓ"
"Nosaltres volem més nació, no volem més regió, i volem òbviament una gestió que sigui competent i que sigui solvent, i ara mateix no veiem ni nació ni gestió", ha subratllat.
Sobre la seva relació amb ERC, Sales ha respost que ha d'haver-hi ponts entre ambdues formacions independentistes, i ha assegurat que després de les eleccions van establir contacte amb ERC per crear un Govern independentista: "No som nosaltres els qui hem canviat aquest rumb", ha dit en al·lusió al pacte d'investidura de PSC i ERC.
La portaveu de Junts afegit que hi ha "molts acords" d'aquest pacte d'investidura que no s'han complert, entre els quals ha esmentat el finançament singular.