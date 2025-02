Sales després de l'anunci d'Illa sobre habitatge: "No necessitem anuncis, sí solucions"

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de limitar-se a fer anuncis com el d'aquest dijous en matèria d'habitatge i després de no executar-los: "No necessitem anuncis, sí solucions".

En una roda de premsa a la cambra, ha reaccionat així després que Illa hagi anunciat que el Consell Executiu de la setmana vinent aprovarà la primera convocatòria de la reserva pública de solars i un primer paquet de mesures per agilitzar la construcció d'habitatges, que inclou una llicència d'obres bàsica.

"Com pot prometre milions cada setmana si no té pressupostos ni previsió de tenir-los? Anuncis i més anuncis. Illa sembla més el president d'una agència de publicitat que el president de la Generalitat", ha sostingut.

Així, ha reivindicat la proposició de llei que el seu grup va registrar a la cambra de mesures urgents de suport econòmic a sectors en emergència, en què concretament demanen destinar 400 milions d'euros addicionals el pla territorial sectorial d'habitatge.

També ha lamentat que Illa i el president del Govern central, Pedro Sánchez, tampoc no hagin aprofitat l'ocasió per reclamar que posin a disposició dels municipis, consells comarcals i la Generalitat la totalitat dels sòls residencials, solars i habitatges dels quals és titular la Sareb.

"Quan es tracta de defensar els interessos de Catalunya, Illa sempre calla", ha retret Sales, que també ha acusat Illa de deixar en segon pla el català quan ha fet l'anunci.