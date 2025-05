Sales (Junts) desconfia del Govern amb el català per un "procés de desnacionalització premeditat"

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha expressat que el Govern genera, a judici seu, desconfiança amb els temes relacionats amb la llengua "pel procés de desnacionalització premeditat que fa dia sí, dia també".

En una entrevista d'aquest dijous a 'Vilaweb' recollida per Europa Press ha afirmat que Junts no es despreocupa per la llengua ni la seva negativa a signar el Pacte Nacional per la Llengua és "per una voluntat política o una picabaralla" amb l'executiu català, sinó per incomplir-se dues, en paraules seves, línies vermelles: no haver esperat una sentència del Tribunal Constitucional sobre el 25% del castellà a les aules ni la resolució de l'oficialitat del català a Europa.

Ha exigit que el Govern es converteixi "en un referent lingüístic" i ha criticat que exigeixin a la ciutadania l'ús de la llengua quan l'executiu català, en paraules seves, d'entrada no ho fa.