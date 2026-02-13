Sales (Junts) demana a Illa sotmetre's a una qüestió de confiança si "no cessa" Paneque

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Defensa que es respecti "el mandat parlamentari" que va aprovar la destitució de la consellera
BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que se sotmeti a una qüestió de confiança a la cambra catalana si "no cessa" la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per la seva gestió de la crisi de Rodalies.
En unes declaracions a Europa Press, Sales ha instat Illa a destituir Paneque "quan es reincorpori dilluns" després de la seva baixa mèdica, un cop la consellera ha descartat dimitir.
Aquesta petició arriba després que el Parlament aprovés dijous la reprovació i petició de cessament de Paneque, amb els vots a favor de Junts, ERC, el PP, Vox i la CUP, i l'abstenció dels Comuns i Aliança Catalana (AC).
"Fins i tot els socis del Govern, ERC i els Comuns, amb més o menys intensitat, s'hi van sumar", ha sostingut Sales, que ha recordat que és la segona vegada en menys d'un any que es produeix una crisi a Rodalies.
RODALIES, PPA I VAGUES
La líder de Junts ha reclamat que es respecti el "mandat parlamentari" de destitució de Paneque, i ha afegit que estaran en espera de la reacció d'Illa un cop es reincorpori dilluns a l'activitat política després de rebre l'alta mèdica.
Ha recordat que Catalunya no només ha viscut una crisi a Rodalies, sinó també "caos en la pesta porcina" i una vaga de professors i una altra de metges.
RESPON ALS COMUNS
Sales ha lamentat les acusacions del portaveu dels Comuns, David Cid, a Junts de fer "politiqueig" en instar Illa a sotmetre's a una qüestió de confiança.
"Jo no gosaria utilitzar aquest terme de politiqueig i tampoc no menysprearia mai les iniciatives parlamentàries i els suports que reben", ha subratllat la líder de Junts, que ha descartat presentar una moció de censura.