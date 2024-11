Sales (Junts) demana a Illa una reunió de treball amb els grups i un ple monogràfic

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que convoqui una reunió de treball amb els grups per analitzar conjuntament futurs ajuts que permetin la reconstrucció a la Comunitat Valenciana, i un ple monogràfic per actualitzar el sistema d'emergències a Catalunya i polítiques de prevenció i gestió.

"Ens hi juguem molt i cal ser-hi tots, pel País Valencià, Catalunnya i pels Països Catalans", ha recalcat en resposta a la intervenció d'Illa durant la seva compareixença en el ple per informar sobre l'actuació de la Generalitat davant els efectes de la dana.

Segons Sales, la reunió amb els grups ha de servir per dissenyar l'ajuda que han d'oferir per fer possible la reconstrucció d'habitatges i infraestructures a les zones afectades i perquè sigui "tan ràpid com sigui possible", i també li ha reclamat que aclareixi si la Comunitat Valenciana va rebutjar l'ajuda oferta en un inici des de Catalunya.

Sobre el ple monogràfic, ha assegurat que "davant un estat col·lapsat i un context de canvi climàtic" cal reforçar i enfortir el sistema català d'emergències, cosa que defensa que s'ha d'abordar a la cambra catalana.

Després d'elogiar la solidaritat de la societat catalana, creu que s'ha evidenciat un estat incapaç d'anticipar-se i respondre a la crisi, i ha acusat PSOE i PP de limitar-se a "donar-se la culpa els als altres, generant un espectacle dantesc que només genera desafecció".