Sales (Junts) demana a Illa destituir Niubó, Paneque, Parlon i Trapero

Acusa la Generalitat d'enrocar-se amb els docents i de no voler dialogar
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó; la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; la d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero: "El Govern està en caiguda lliure".
"No poden continuar en el càrrec ni un dia més. Illa els ha de destituir", ha reclamat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra per fer balanç dels dos anys de les eleccions catalanes que van alçar Illa a la presidència de la Generalitat amb el suport d'ERC i els Comuns.
Malgrat recordar que el president català va prometre normalitat, estabilitat i bona gestió, ha considerat que Catalunya està pitjor que fa dos anys en Rodalies, habitatge, educació, sanitat i en matèria lingüística, entre altres camps.
"Catalunya té problemes perquè al capdavant hi ha un govern en fallida. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa. El seu govern està en caiguda lliure. Estem davant una incompetència general", ha sostingut.
EDUCACIÓ
És més, ha acusat Illa de ser "el president de la incompetència i la resignació" i, davant la vaga del sector educatiu d'aquest dimarts, s'ha preguntat què més ha de passar perquè destitueixi Niubó.
"El Govern decideix tractar els docents com delinqüents posant policies a les aules i també a les seves assemblees. Hi ha línies vermelles que un govern democràtic no hauria de traspassar", ha subratllat.
Així, ha expressat el seu suport als professors després de culpar el Govern d'estar enrocat i de no voler escoltar els sindicats majoritaris del sector.