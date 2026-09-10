Sales (Junts) demana que Illa comparegui al Parlament per la "nova crisi monumental" a Interior

Kike Rincón/Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat aquest dijous que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament per la "nova crisi monumental" al departament d'Interior després de la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
"Nova crisi monumental, ara al departament d'Interior. Una darrere d'una altra. I el president Illa encara no ha obert boca. Va prometre posar ordre al país i no sap ni posar ordre al seu govern", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per Sales, la inseguretat creix a Catalunya, per la qual cosa ha instat Illa a "donar la cara" com a president de la Generalitat.