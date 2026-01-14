Sales (Junts) demana que Illa comparegui al Parlament pel nou finançament

Defensa mantenir la posició davant els qui creuen que és impossible aconseguir el concert
La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha anunciat aquest dimecres que han registrat una sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la cambra catalana perquè doni explicacions sobre el nou model de finançament.
En una roda de premsa després d'unes jornades de treball que el grup ha celebrat a Tarragona, ha lamentat que el model acordat entre ERC i el Govern central és una "simple actualització".
"L'Estat continuarà tractant Catalunya com una comunitat més, dins el règim comú", ha criticat Sales, que ha reclamat el concert econòmic, model que han avalat amb la resta de formacions independentistes al Parlament en reiterades ocasions, ha especificat.
Després de compartir la crida de l'expresident de la Generalitat Artur Mas de fer un front "de país" per avançar cap al concert, ha qüestionat els qui critiquen que el concert és impossible perquè, en la seva opinió, mantenir la posició els va permetre aconseguir l'amnistia.
"RESIGNACIÓ"
També ha criticat l'absència, a parer seu, buscada d'Illa per no voler-se reunir divendres amb el seu grup per aquesta qüestió, i creu que la constitució de l'empresa mixta de Rodalies segueix el "mateix patró de resignació" que el del finançament.
"La factura que generen el Govern i el tripartit és altíssima. Compromet el present i hipoteca el futur. Cada dia que passa el país empitjora", ha sostingut Sales, que ha acusat Illa d'enfonsar Catalunya.
No obstant això, s'ha mostrat confiada que Catalunya reflotarà amb propostes com les que proposaran en el debat monogràfic sobre l'ascensor social que, a petició de Junts, se celebrarà en el ple del Parlament de l'11 i 12 de febrer.