Sales (Junts) demana a Illa assumir responsabilitats després de la mort per un tiroteig en un hospital

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, assumeixi "responsabilitats polítiques" després de la mort per arma de foc d'un home ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona aquest dijous a la matinada.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Sales ha criticat que "els tirotejos es multipliquen i ja no es produeixen només als carrers, sinó fins i tot a l'habitació d'un hospital", per la qual cosa Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament.
Ha recordat que dimecres ja van demanar la dimissió de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, pels aldarulls de dissabte a Barcelona, i ha afegit: "Cada dia que passa, la seva continuïtat al capdavant del Departament d'Interior és més insostenible".