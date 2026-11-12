Sales demana ajornar la comissió bilateral fins després del 29N

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, en què li demana ajornar la comissió bilateral Generalitat-Estat d'aquest dijous fins després de la convocatòria electoral del 29 de novembre.
"La celebració d'aquesta reunió en ple període electoral, i només dotze hores abans de l'inici oficial de la campanya, és una decisió inaudita i que evidencia que la convocatòria respon a una operació de propaganda al servei del PSC i del PSOE, i no a la voluntat d'arribar a acords en benefici de Catalunya", ha apuntat Sales en la carta, publicada a X i recollida per Europa Press.
Per la postconvergent, a la "instrumentalització" electoral s'hi afegeix el que considera una manca de credibilitat que, diu, deriva dels incompliments de les últimes reunions de la comissió bilateral.
Segons Sales, el Govern reconeixia que l'assumpció de noves competències sobre l'IRPF continuava pendent de modificacions legislatives i de més acords i que els treballs per determinar els imports pendents de la disposició addicional tercera de l'Estatut encara no havien conclòs, dos exemples de compromisos adquirits en les últimes reunions que "continuen sense materialitzar-se".
"Resulta inadmissible convocar una nova reunió per anunciar més compromisos sense haver complert els anteriors. La comissió bilateral ha de servir per defensar els interessos de Catalunya, no per acumular anuncis que després no es tradueixen en resultats", afirma.
Sales recorda a Illa que la llei electoral vigent estableix, a partir de la convocatòria electoral i fins al dia de les eleccions, limitacions expresses en la promoció dels assoliments dels poders públics: "La Generalitat ha de preservar escrupolosament la neutralitat institucional".