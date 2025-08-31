Sales (Junts) demana al Govern que compleixi el Pacte Nacional per la Llengua abans de demanar adhesions

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha dit que abans de demanar als ajuntaments que se sumin al Pacte Nacional per la Llengua, el Govern de la Generalitat "hauria de complir-lo", per exemple, amb la creació de l'oficina de protecció dels drets lingüístics.
"Hauria de recollir directament i actuar davant les 450 queixes que ha rebut Plataforma per la Llengua", ha afirmat aquest diumenge en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els departaments de Presidència i Política Lingüística de la Generalitat han enviat aquesta setmana una carta als ajuntaments catalans per demanar que s'adhereixin al Pacte Nacional per la Llengua, inclòs un text de moció a aprovar en plens municipals per desplegar polítiques locals.