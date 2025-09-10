Sales (Junts) demana al Govern actuar amb contundència per l'"atac frontal" del TSJC al català

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha reclamat aquest dimecres al Govern que actuï amb contundència davant el "nou atac frontal" que suposa que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi anul·lat diversos articles del decret de règim lingüístic educatiu català.
"No pot ser que els tribunals ataquin la llengua catalana d'aquesta manera i la vulguin afeblir en l'educació i la societat. Vulnerar els drets dels catalans educativament i socialment és un greuge que hem de poder revertir", ha subratllat en un comunicat del partit.
Així, ha preguntat al president de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera d'Educació, Esther Niubó, i al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, si acataran la sentència o defensaran la llengua catalana "fins l'últim moment".
"Aquesta va ser una de les raons per les quals no vam signar el Pacte Nacional per la Llengua", ha especificat Sales, que ha demanat màxima defensa del català, contundència i mobilització.
Per la portaveu parlamentària de Junts, el català ha de ser la llengua vehicular a l'escola i "és la llengua pròpia del país".