Sales (Junts) demana la compareixença de Parlon al Parlament pels disturbis a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha demanat aquest diumenge la "compareixença urgent" de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, al Parlament pels disturbis al centre de Barcelona.
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha assegurat: "Garantir la seguretat és responsabilitat del president (Salvador) Illa i fa temps que se li ha escapat de les mans".
Ha considerat que "la seva mala gestió es multiplica en tots els àmbits i els catalans paguen conseqüències cada vegada més greus".
Sales ha demanat la compareixença de Parlon i ha subratllat que el Govern ha reconegut que tenia informació prèvia i ha d'explicar "quines mesures preventives va adoptar i quin dispositiu policial va desplegar per evitar els disturbis".
"I sobretot ha d'explicar què va fallar malgrat les alertes de fa dies sobre aquesta convocatòria", ha conclòs la diputada de Junts.