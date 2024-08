Sales (Junts) demana la compareixença d'Illa en el Parlament sobre la composició del Govern

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha demanat aquest dilluns una "compareixença ràpida" del president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament sobre la composició del seu Govern.

En declaracions a periodistes davant del Palau de la Generalitat després de l'acte de presa de possessió dels nous consellers, Sales ha criticat que l'Executiu torna "a l'autonomisme amb una dependència de la centralitat espanyola".

"Es posa en risc, per exemple, tot el tema del català a l'escola amb una consellera d'Educació que demanava que s'apliqués el 25% de castellà a l'escola, o veiem també un conseller d'exteriors amb una gran voluntat espanyolista", ha sostingut.

A més, ha acusat a l'Executiu d'Illa de tenir "més conselleries que voluntat política".

Sales també ha demanat a ERC que doni explicacions "de com ha pogut fer possible un Govern d'aquestes característiques, espanyolista i amb clara vocació autonomista" i ha erigit a Junts com a alternativa en l'independentisme.