Sales (Junts) demana a Aragonès "no parlar en nom de tercers" en la negociació sobre l'amnistia

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, "no parlar en nom de tercers" en la negociació amb el PSOE sobre l'amnistia.

"No sabem si Aragonès ha confós el Parlament amb el Congrés. Tampoc no sabem si, en aquesta qüestió, ha parlat més com a president de la Generalitat o com a coordinador nacional d'ERC. Li demanem que no parli en nom de tercers i encara menys doni res per fet", ha recalcat en una roda de premsa després del discurs del president de la Generalitat en el debat de política general del Parlament.

Després de defensar que és una negociació entre partits i no entre governs, Sales creu que els republicans no poden liderar la solució al conflicte polític català perquè, a parer seu, són els que han liderat "el deixar-ho estar i la ruptura entre partits i entitats independentistes".

"No té credibilitat", ha afegit la portaveu parlamentària de Junts, que ha evitat pronunciar-se sobre la petició d'Aragonès al president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, de fixar les bases d'un referèndum que permeti als catalans votar sobre la independència en la pròxima legislatura.

Per Sales, Aragonès ha oblidat que està al capdavant d'un govern "en minoria des de fa un any i que governa amb una absoluta feblesa parlamentària", per la qual cosa ha preguntat amb quins grups tirarà endavant aquestes iniciatives i amb quins suports acabarà la legislatura.

"Ha pronunciat un discurs com si tingués un govern sòlid i amb estabilitat parlamentària. Res més lluny de la realitat. Té un govern aïllat, sense lideratge i sense projectes ni ambició de futur", ha resolt la portaveu de Junts al Parlament, que s'ha mostrat disposada a negociar el projecte de pressupostos del 2024 amb l'executiu català.