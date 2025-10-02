Sales critica suspendre el ple del Parlament i que Illa mantingui la seva agenda a Roma

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dijous que el PSC hagi demanat suspendre el ple de la cambra per la intercepció de la Global Sumud Flotilla, però que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "no hagi anul·lat la seva agenda" durant el viatge oficial a Roma.
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament, després que la Junta de Portaveus hagi acordat suspendre el ple per la intercepció de la flotilla, en la qual viatjava la presidenta parlamentària de la CUP, Pilar Castillejo.
"Expressem la nostra solidaritat amb els integrants de la Global Sumud Flotilla, especialment amb la diputada Pilar Castillejo, a la qual des d'aquí li enviem el nostre afecte i, òbviament, també exigim el seu alliberament immediat", ha expressat Sales, que ha instat la Generalitat i el Govern central a prendre les accions diplomàtiques necessàries.
Ha dit que Junts no comparteix la decisió de suspendre el ple: "No s'ha aturat cap ple per la guerra entre Israel i Palestina, ni pels milers de morts, i ara es vol aturar per la intercepció de la Flotilla", i ha criticat que sí es volgués mantenir el ple per elegir el diputat del PP Juan Milián per substituir Lorena Roldán com a senador per designació autonòmica.
"Per respecte a les accions de desobediència civil, i sobretot per respecte al dolor i al patiment de tota la població que pateix aquesta guerra, seria desitjable que no es fes servir amb finalitats partidistes", i ha reclamat la necessitat d'un alto el foc permanent, que s'aturi la matança de civils, s'alliberin els ostatges i s'avanci cap a la solució dels dos estats, textualment.