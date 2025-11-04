Sales (Junts) critica que la llei per regular el lloguer de temporada s'ha fet "de pressa i malament"

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dimarts que el projecte de llei per regular el lloguer de temporada, presentat pel Govern amb el suport d'ERC, els Comuns i la CUP, s'ha fet "de pressa i malament" i per la porta del darrere, textualment.
En una roda de premsa a la cambra catalana, Sales ha dit que el seu partit presentarà una sol·licitud de dictamen sobre el projecte al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Ha lamentat que el Govern i els seus socis "no han tingut en compte el món local a través de les entitats municipalistes, malgrat ser actors clau" i també que, durant la tramitació del projecte, s'han incorporat qüestions com el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions a través d'un procés d'esmenes, sense la possibilitat que altres grups puguin fer aportacions, segons ella.
"Amb aquest filibusterisme parlamentari han vulnerat clarament el dret de participació dels diputats", ha afegit.
També ha criticat que s'hagi acordat crear un nou tipus de contractes a partir d'una llei ordinària quan, a parer seu, s'hauria de fer mitjançant una modificació del Codi Civil català, i ha assenyalat que "han introduït efectes retroactius que poden restringir drets individuals i crear inseguretat jurídica als propietaris i inquilins".
No obstant això, ha dit que no s'oposen al fons de la qüestió: "Estem d'acord que cal posar ordre en el lloguer de temporada i evitar el frau en el seu ús", i ha criticat el PSC, ERC, els Comuns i la CUP per votar en contra d'una proposta de Junts per donar eines en aquest sentit.