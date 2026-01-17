Sales (Junts) critica que l'acord de finançament no és "un canvi de model"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
Afirma que "és molt difícil creure" que la nova empresa de Rodalies de Catalunya porti una millora del servei
BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticat que l'acord de finançament aconseguit entre el Govern i ERC "no és un concert econòmic, ni tampoc un canvi de model".
En una entrevista concedida a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press aquest dissabte ha dit que esperava "un acord que donés compliment a allò que en el seu moment es va anunciar", i ha afegit que l'acord ha arribat, segons ella, sense la publicació de les balances fiscals.
"Si tu no coneixes quin és el dèficit fiscal real que tens no podràs acabar pactant una cosa que sigui ajustada al que les xifres diuen. Per a nosaltres ha estat una decepció", ha sentenciat.
Sales ha dit que les converses estan "obertes" entre ERC i Junts, encara que ha assegurat que no hi ha concreció de dates ni de temes per a una reunió entre el líder de Junts, Carles Puigdemont i el president d'ERC, Oriol Junqueras.
"Al final la clau de la caixa no està i continuarem en aquesta situació d'anar donant uns diners a Espanya per després rebre una part, però sense poder decidir en quin moment i com gastes els teus impostos", ha afegit.
Sobre el paper del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que ha estat "un agent oblidat" en aquest procés i ha afirmat que li ha faltat lideratge, textualment.
Preguntada pels pressupostos ha expressat que el Govern "no ha tingut cap gest" amb Junts, encara que ha dit que si reben la petició acudiran a la cita.
EMPRESA MIXTA DE RODALIES
En referència a la constitució de l'empresa mixta de Rodalies de Catalunya, entre el Govern i l'Estat, ha dit que "és molt difícil creure que el nou instrument repercutirà en una millora del servei".
"En aquesta empresa, Catalunya té la part minoritària. Qui té la decisió final mai és Catalunya", ha assenyalat.