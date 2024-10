Sales (Junts) critica que Illa vagi als actes del 12-O: "Confon normalització amb espanyolització"

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dijous que el president de la Generalitat, Salvador Illa, assisteixi als actes amb motiu del 12 d'Octubre, Dia de la Hispanitat, que se celebraran a Madrid: "Confon normalització amb espanyolització".

"Només així s'entén que assisteixi als actes de la Hispanitat a Madrid. Quan diu que torna Catalunya (a la desfilada) ha de voler dir que torna la desfilada militar i tot el que representa el 12 d'Octubre", ha lamentat en l'última sessió del debat de política general.

Segons Sales, no hi haurà normalitat política a Catalunya "mentre hi hagi exili i no s'apliqui l'amnistia a tots els represaliats independentistes", i ha acusat Illa de voler arraconar Junts.

Després d'erigir-se com l'alternativa al "doble tripartit" que veuen a Catalunya, el del PSC, ERC i els Comuns i el del PSC, el PP i Vox, ha reclamat compliments en les promeses dels socialistes i també ha aprofitat per carregar contra algunes propostes de resolució presentades pels republicans, els Comuns i Aliança Catalana.

Sobre les propostes del PSC i ERC sobre un nou model de finançament, Sales ha lamentat que el redactat "reconeix que Catalunya no sortirà del règim comú i que, per tant, volen perpetuar la Lofca".