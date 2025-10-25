Sales (Junts) critica que Illa "utilitza els extrems" per tirar endavant aquesta legislatura

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "utilitza els extrems" per tirar endavant aquesta legislatura i ha defensat que, al seu judici, existeix una supeditació d'Illa amb els Comuns.
"Amb només sis diputats marquen la línia política del nostre país", ha dit en una entrevista al 'Nació Digital' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual Sales ha assegurat que hi ha un tripartit que funciona 'de facto', textualment.
Així mateix, ha afirmat que Illa "se sosté sobre el PP i Vox per tombar moltes iniciatives de Junts en termes nacionals".
També ha assenyalat que allà on governen els socialistes no hi ha pressupostos i ha expressat que fer grans anuncis, com el d'habitatge al debat de política general, "és una gran irresponsabilitat sense tenir pressupostos".
EL ROL DE PUIGDEMONT
Sales ha assegurat que l'exili del líder de Junts, Carles Puigdemont, és un impediment volgut per molts, encara que ha defensat que el grup té interlocució permanent amb ell: "El rol del president Puigdemont és necessari i forma part cada dia de les rutines d'aquest grup".
Preguntada per un possible relleu de candidat, Sales ha dit que si el partit s'ho estigués plantejant estarien "fent el joc a la repressió" i ha assegurat que és, en les seves paraules, impensable obrir aquest debat.
"No donarem res a tot aquells que estan pendents o bavejant per veure si apartem el president Puigdemont o si el deixem a l'exili", ha afegit.
PREOCUPACIÓ PER ALIANÇA
Respecte a l'ascens d'Aliança Catalana, Sales ha explicat que fa dos anys que Junts parla d'immigració, de multirreincidencia i d'ocupacions: "Prou de fer veure que nosaltres estem fent girs o que les enquestes diuen blanc o negre".
"Hi ha un relat molt interessat per explicar cada dia que Junts està molt preocupat per Aliança. Deixeu-nos fer la nostra política", ha defensat.
Preguntada per la idea de desnacionalització dels mitjans públics que sosté Junts, Sales ha dit que estan en contra de la "uniformització d'aquesta identitat que hi ha hagut sempre, i de la idiosincràsia que ha format part sempre" dels mitjans públics catalans.