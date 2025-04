Sales critica que Illa no busqui consensuar amb els grups una resposta als aranzels

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest divendres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no convoqui els grups parlamentaris per consensuar una "resposta de país" als aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

"En un context d'incertesa, i amb un govern feble, no entenem que no convoqui els grups parlamentaris per consensuar una resposta de país. La 'normalitat' demostra que només no tira endavant", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Tot això després que Illa hagi anunciat aquest mateix divendres que impulsarà una "reprogramació" dels recursos pressupostaris del Govern per donar resposta als aranzels.