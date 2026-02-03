Sales (Junts) critica que el Govern no es reuneixi amb els grups per informar sobre Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dimarts que el Govern no es reuneixi amb els grups parlamentaris per informar-los sobre Rodalies des de dimarts passat i ha demanat "responsabilitats" per les pèrdues econòmiques arran de les incidències.
"Les reunions van acabar dimarts al matí. Malgrat que l'endemà, en seu parlamentària, es va parlar d'una crisi viva. No hi ha cap informació per part del Govern. Jo, com a presidenta, vaig interpel·lar el conseller Dalmau per demanar-li que aquestes reunions poguessin tornar a funcionar", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha lamentat que, amb els talls en el servei ferroviari, les empreses "estan perdent molts diners cada dia" i que se n'haurà de quantificar la xifra.
Ha preguntat on és el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, mentre això passa i, a més, ha exigit poder parlar sobre la responsabilitat per les pèrdues.
TALLS A RODALIES AQUEST DIMARTS
Ha expressat que hi ha "caos, col·lapse i manca de lideratge" en relació amb Rodalies, i ha incidit en la situació d'aquest dimarts, en què hi ha hagut dos talls en el servei en menys d'una hora entre les 7.10 hores i les 8.08 hores i ha provocat incidències al centre de control de trànsit d'Adif a l'estació de França de Barcelona.
Ha reiterat que Junts proposarà en el ple del Parlament de la setmana vinent una iniciativa parlamentària amb 14 punts per Rodalies, entre els quals el traspàs de la gestió del servei de manera integral a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).