Sales (Junts), convençuda que Calvet donarà "explicacions" sobre el paper de l'Incasòl i el Hard Rock

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS)

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, s'ha mostrat convençuda que l'exconseller i exdirector de l'Incasòl Damià Calvet donarà "totes les explicacions" que consideri sobre el paper que va tenir aquest òrgan amb el projecte del Hard Rock.

"Estic convençuda que si hi ha una petició de demanar explicacions es correspondrà perquè si una cosa caracteritza el conseller Calvet és que sempre ha explicat, del dret i del revés, la gestió que ha fet", ha recalcat en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana.

Tot això després que els Comuns hagin reclamat a l'exconseller que doni explicacions de la seva etapa al capdavant de l'Incasòl per un informe intern del Govern que parla d'una actuació "anòmala" de Calvet, entre altres qüestions.

Pel que fa a l'informe sobre possibles indemnitzacions al Hard Rock, veu poca seriositat en tot això i creu que el que caldrà fer serà escoltar "el posicionament de l'empresa o la decisió de la justícia, si és que l'empresa decideix recórrer" als tribunals.

"Aquesta animadversió cap al projecte de Hard Rock no som nosaltres que l'alimentem. Hem defensat el Hard Rock, les gestions que hi ha i ens vam oposar al canvi de fiscalitat perquè enteníem que hi havia una modificació de les regles de joc", ha subratllat.

Per Sales, la modificació fiscal genera "inseguretat jurídica perquè canviar les regles de joc en plena partida és poc seriós i rigorós", i això pot posar en risc aquesta i altres inversions futures al Camp de Tarragona i a la resta de Catalunya, ha avisat.