Sales (Junts) considera una "aixecada de camisa" que ERC ajorni el debat de la recaptació de l'IRPF

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avisat ERC de "la nova aixecada de camisa" que suposa ajornar fins al 2026 el debat al Congrés sobre la proposició de llei perquè les comunitats autònomes puguin recaptar l'IRPF amb l'objectiu de continuar negociant amb el Govern central el nou model de finançament.
"Com es vol negociar o pactar un nou sistema de finançament si ni tan sols són capaços de posar-se d'acord en la recaptació íntegra de l'IRPF. Era el mínim del mínim, i ni tan sols han estat capaços d'això", ha lamentat aquest dimecres en una roda de premsa a la cambra catalana.
Segons Sales, la negociació sobre el finançament singular ja va començar malament i intueixen que acabarà igual, "amb un PSOE guanyant temps i una Catalunya perdent oportunitats".
"Més que un finançament singular, com ja advertim des del principi, serà un finançament generalitzable. Fins i tot l'accepta la mateixa consellera Alícia Romero", ha assegurat la portaveu parlamentària de Junts.
En la seva opinió, el que seria un "punt de partida" per poder parlar de finançament seria que es complissin dues condicions: que el Govern central publiqués les balances fiscals i que complís amb les inversions previstes a Catalunya.
MOCIÓ
De fet, són dues demandes que Junts ha incorporat en la moció que es debatrà en el ple de la setmana vinent sobre aquesta qüestió, a més de l'exigència del concert econòmic.
En preguntar-li si l'exigència de Junts per negociar amb ERC el finançament seria que es publiquessin les balances fiscals i es complissin les inversions a Catalunya, Sales ha assegurat que "hi ha uns mínims que s'haurien de complir".
"El seu model no és el nostre. Nosaltres no defensem un model singular generalitzable. Nosaltres demanem el concert", ha afegit posteriorment, després de també recordar la ruptura de les negociacions entre Junts i el PSOE.
Així, ha circumscrit que la negociació sobre el nou finançament és entre ERC i el PSOE perquè Junts "parla de concert econòmic i no de finançament singular generalitzable".