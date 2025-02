Sales sobre la condonació del FLA: "Aquest pacte consolida el cafè per a tothom"

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avisat aquest dimarts que l'acord entre el Govern central i ERC per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) pot ser una engany: "Que no ens vulguin donar gat per llebre perquè aquest pacte consolida el cafè per a tothom".

"Totes les comunitats se'n beneficiaran, per la qual cosa la part proporcional que haurem de pagar els catalans serà la mateixa. Aquests diners són dels catalans, per això no hem de donar les gràcies a ningú", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana.

L'acord, segons Sales, suposarà 200 milions d'euros anuals en termes d'interessos, i això "no arregla el greuge de finançament i aprofundeix en el dèficit fiscal, que és de 22.000 milions d'euros".

Sense aclarir la posició que tindrà Junts al Congrés, ha defensat que la proposta del seu partit passa per la condonació total del deute del FLA, que suposa 73.000 milions.

Sobre els acords de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, ha defensat que s'han tancat qüestions que Junts posa sobre la taula "des de fa temps" en matèria de seguretat i multireincidència, com la d'incrementar el nombre de jutges a Catalunya.