Sales (Junts) avisa que el 12M el català està en joc i que Illa "no mourà ni un dit" per la llengua

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista per Tarragona de Junts+ Puigdemont per Catalunya a les eleccions catalanes, Mònica Sales, ha avisat aquest dimarts que el pròxim 12 de maig la llengua està, textualment, en joc i que el candidat del PSC, Salvador Illa, "no mourà ni un dit" pel català.

Així ho ha declarat en una atenció als mitjans a l'estand de la formació de la rambla Catalunya de Barcelona, acompanyada de la presidenta del Parlament i número 4 de la llista del partit, Anna Erra, i de l'escriptora etíop Ennatu Domingo, que serà la número 6 per Barcelona.

Ha assegurat que el 12 de maig hi ha dues opcions: la de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, amb la defensa i la promoció del català com a eix central; o la del candidat del PSC, Salvador Illa, amb el català com a "llengua residual".

"No mourà ni un dit per evitar que el català acabi sent una llengua residual i de segona", ha etzibat Sales sobre Illa.

Segons la dirigent dels juntaires, en aquestes eleccions "està en joc la llengua" i ha defensat la necessitat de Catalunya de tenir un govern que impulsi el català.

Preguntada per les xifres dels últims sondejos, Sales ha afirmat que Junts+ no se centra "en l'anàlisi de les enquestes", sinó en la feina per al retorn de Puigdemont i del "bon govern".

ANNA ERRA

Per la seva banda, Erra ha apuntat que Sant Jordi és el dia de "reivindicar la llengua" com a patrimoni de Catalunya, enmig de l'emergència lingüística que, a parer seu, viu el català.

"Necessitem un país on s'hi pugui viure en català i, sobretot, al 100% en català", ha afegit.