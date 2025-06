Sales (Junts) augura que la Conferència de Presidents serà una altra "batalla campal" del PSOE i el PP

Defensa que Catalunya "ni hi ha de ser ni se l'ha d'esperar" i aposta per la bilateralitat

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha vaticinat que la Conferència de Presidents prevista aquest divendres a Barcelona serà "un nou episodi d'aquesta batalla campal entre el PSOE i el PP que tenen a Madrid".

"Una batalla en la qual Catalunya ni hi ha de ser ni se l'ha d'esperar. Catalunya ha de negociar bilateralment amb l'Estat", ha defensat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.

Així, ha reclamat la necessitat d'acordar bilateralment qüestions relacionades amb el finançament, l'habitatge i l'autogovern català, entre d'altres.

També s'ha referit als crits a favor de la independència que va presenciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, dilluns en l'acte de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, organitzat per Òmnium.

Per Sales, va ser un acte "sentit, sòlid i consolidat a favor de la identitat, de la llengua i a favor del país, que un filòsof de gran prestigi va posar en valor la filosofia, el país i també la lluita d'aquest país per la independència".

"En un moment final es va cridar independència, vam cridar independència i vam aplaudir aquesta iniciativa d'Òmnium", ha manifestat.

TAXA TURÍSTICA

També ha exigit novament al Govern que retiri el segon decret sobre la taxa turística després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) tornés a dictar que no hi havia cap justificació per regular-la a través d'aquesta via.

"El que haurien de fer és complir amb el dictamen del CGE i evitar els decrets sense aquesta urgència justificada. I deixar de generar inseguretat jurídica perquè l'aprovació de la taxa aniria condicionada a l'aprovació d'un projecte de llei, i això no té data assegurada", ha apuntat.