Sales (Junts) assegura que "Catalunya té avui un problema i es diu Salvador Illa"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
Qualifica la Conselleria de Política Lingüística d"aparador" i que no té incidència
BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticat la falta d'ambició que al seu judici té el Govern de Salvador Illa i ha assegurat: "Catalunya té avui un problema i es diu Salvador Illa", parafrasejant la coneguda frase de Pasqual Maragall en seu parlamentària dirigida a l'expresident de la Generalitat Artur Mas en 2005.
Ho ha dit dit en una entrevista a 'El Món', recollida aquest diumenge per Europa Press, en la qual ha fet un balanç dels dos anys des de les eleccions del 12 de maig, en les que va guanyar el PSC i que van situar Salvador Illa com a president de la Generalitat amb els vots d'ERC i els Comuns.
Ha considerat que aquest Govern està portant a Catalunya cap a la decadència, diu, en àmbits com l'educació, la seguretat, l'habitatge i el transport: "El país viu una situació de màxima complexitat per aquesta submissió i per aquesta falta de lideratge".
També ha posat el focus en la dependència que creu que té Illa de Madrid i ha lamentat que el Govern estigui "supeditat a les ordres de Pedro Sánchez", i ha tornat a insistir en el dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros anuals.
"Que 22.000 milions d'euros marxin cada any i no tornin, i no hi hagi un president que el primer que faci sigui preguntar i reclamar això, per a nosaltres mostra una manca de lideratge i una debilitat. Una supeditació que és total", insisteix.
CRÍTIQUES A ERC I A la POLÍTICA LINGÜÍSTICA
D'altra banda, Sales ha lamentat que ERC sigui còmplice, segons ella, d'una "desnacionalització que avança a marxes forçades", i adverteix que, amb la situació d'emergència actual, que ara pactin els pressupostos els fa còmplices del que ocorre.
Ha mostrat la seva preocupació per la llengua i critica la política lingüística de l'Executiu i del conseller Francesc Xavier Vila, perquè considera que s'està "blanquejant" el que fa el Govern i insisteix que el conseller ha de tenir una premissa clara, que el català s'ha d'utilitzar sempre.
"El Departament de Política Lingúística pot tenir tota la voluntat que vulgui, però és un aparador. Perquè no té incidència en els altres departaments que fan el que volen", i considera necessari que es faci un procés de conscienciació lingüística.
INFILTRACIÓ DE MOSSOS I TRASPÀS DE RODALIES
Sobre la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent, insisteix que els mestres tenen dret a organitzar-se; remarca que "la responsabilitat és de la consellera Parlon i de Trapero", i reitera que s'han d'assumir conseqüències.
Sales ha insistit que fa falta el traspàs integral de Rodalies: "Pacten un traspàs, però que té les competències Madrid, i qui tindrà les decisions serà Madrid amb l'empresa mixta. I el desgavell es veu cada dia".
"En canvi, Ferrocarrils de la Generalitat funciona bé. El model ja el tenim. Necessitem que hi hagi un traspàs perquè això funcioni com el model d'èxit que ja tenim aquí", afirma.
Finalment, preguntada per si la seva formació pateix per l'ascens d'Aliança Catalana, remarca que "el tema d'Aliança és una realitat" però que el seu partit té un rumb clar i que pretén seguir exercint d'alternativa per revertir els resultats electorals.