Sales (Junts) alerta de textos parlamentaris sobre Gaza "cuinats" per arraconar Junts

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha alertat aquest divendres que la seva formació s'ha trobat amb textos parlamentaris sobre la guerra a Gaza que no han pogut transaccionar i que estaven "cuinats" com a estratègia per arraconar-los, segons ella.
"Aquí hi ha vides humanes truncades a tots dos costats, és evident que si parlem de xifres no hi ha comparació, però s'obvia que el 7 d'octubre hi va haver un atemptat perpetrat per un grup terrorista, al nostre parer, tampoc no és el que hauria de ser, ni tan sols negar-ho", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Sales ha criticat el politiqueig sobre aquesta qüestió i ha assenyalat el PSC: "El que no és normal és que ahir s'apel·lés a aturar un ple, però només un ple ordinari, perquè també teníem convocat un ple per designar un senador del PP, i semblava, per part del PSC, per exemple, que un sí que es podia fer i l'altre no".
Preguntada per si creu que Israel està cometent un genocidi a Gaza, ha afirmat que "és evident que és una massacre" i una barbàrie i que, des de Junts, van avalar la declaració del Parlament que van signar PSC-Units, ERC, Comuns i CUP de condemna del 'genocidi' a Gaza, tot i que no la van signar.
"Vam convenir a poder defensar aquest text sense signar-lo, com li deia, perquè no ens van deixar transaccionar-lo, que diu que rebutja i condemna el genocidi i els atacs perpetrats contra la població civil".