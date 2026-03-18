Sales (Junts) acusa Illa de portar Catalunya al "col·lapse" i de viure instal·lat en la propaganda

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, de portar Catalunya al "col·lapse", de viure instal·lat en la propaganda i de no actuar davant els problemes, i ha posat d'exemple la crisi de Rodalies i la pesta porcina africana (PPA).
Ho ha dit en la seva intervenció després de la compareixença d'Illa al Parlament a petició de Junts per la situació de Catalunya, en la qual Sales ha assegurat que la realitat posa "al descobert el fracàs" del Govern i que, lluny d'oferir una bona gestió, l'executiu ha instal·lat Catalunya en el caos permanent, segons ella.
PRESSUPOSTOS RETIRATS
La diputada juntaire ha ironitzat que Illa ha trigat "un any i mig a presentar els seus primers pressupostos" i que els ha hagut de retirar al cap de 20 dies, després que el PSC i ERC hagin acordat aquest mateix dimecres que el Govern retirés el projecte per continuar negociant.
Sales ha culpat la "incompetència" del Govern pel col·lapse dels trens, la PPA i pel rebuig dels docents a l'acord que la Generalitat va tancar amb els sindicats minoritaris CCOO i UGT Educació, i ha criticat que la Conselleria d'Educació no tingui previst reprendre les negociacions.
JUNTS, L'ALTERNATIVA
Ha assegurat que l'acord del Govern amb CCOO i la UGT no resol les reivindicacions relacionades amb la retribucions, la sobrecàrrega de burocràcia, el fracàs i l'abandonament escolar ni els "pèssims resultats" en competències bàsiques, i també ha dit que la Conselleria de Salut no atén les reclamacions dels metges.
"El focus ja no és en un departament en concret o una crisi puntual, el focus és en la totalitat del seu govern sense excepcions", ha insistit Sales, que ha assegurat que l'alternativa és Junts perquè sí que ha presentat propostes per resoldre la crisi de Rodalies, la PPA, recuperar el model d'èxit de l'escola catalana, consolidar el sistema de salut i afrontar la crisi per la guerra a Orient Mitjà, segons ella.