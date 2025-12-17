Sales (Junts) acusa Illa de no liderar la gestió de la PPA i demana reprovar Ordeig

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, de no haver liderat la gestió de la pesta porcina africana (PPA) i d'haver reaccionat "tard i malament", i també ha reclamat la reprovació del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Ho ha dit en resposta a la compareixença del president, i ha criticat que Illa "ni ha liderat des del primer minut, ni ha donat la cara, ni comparegut quan tocava al Parlament", i ha afegit textualment que hauria d'haver comparegut quan tocava, no quan li convé.
A més de retreure a Illa que viatgés a Mèxic i no suspengués la seva agenda en assabentar-se dels casos de PPA, Sales ha lamentat la "gestió negligent en la fase de previsió i prevenció" d'Ordeig, motiu pel qual en demanen la reprovació.
En la seva opinió, el conseller va respondre de manera "frívola, irresponsable i fins i tot despectiva" a la diputada de Junts Jeannine Abella quan va advertir Ordeig que Catalunya no estava preparada per a una eventual entrada de la PPA, i per això ha reclamat a Illa que demani disculpes en nom del Govern a la diputada i desautoritzi el conseller.
Tot i que creu que l'única cosa que ha funcionat ha estat la contenció del brot, ha criticat les teories inicials sobre el seu origen, com la d'un entrepà, i ha detallat algunes de les propostes que consideren necessari impulsar, com una comissió d'investigació al Parlament quan s'hagi extingit el brot per analitzar les causes i la gestió de la crisi.