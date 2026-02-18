Sales acusa Illa de manca d'"autocrítica" i insisteix en la qüestió de confiança

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, de manca d'"autocrítica" i insisteix que s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança i que, en cas que no ho faci, comparegui a la cambra catalana per donar explicacions.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha manifestat que, en lloc d'ambició i lideratge, van observar un Illa que va defensar la gestió del Govern i de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque , "de manera aferrissada".
Sales considera que pot ser que Illa "no tingui la confiança que el va investir" perquè no ha arribat a un acord amb ERC i els Comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026.
A més a més, ha recordat que ERC i els Comuns van demanar la setmana passada al Parlament la destitució de Paneque, entre altres qüestions.
"El president s'hauria de preguntar com és que els socis del Govern, al matí van a una manifestació per demanar una destitució i per demanar millores en un servei, i a la tarda li continuen donant suport", ha afegit.