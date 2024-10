Sales (Junts) acusa Illa de continuar "aplicant el 155" en no reunir-se amb Puigdemont

Assegura que no han parlat de pressupostos ni de finançament i que la trobada ha estat institucional

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de continuar "aplicant el 155" en no reunir-se amb el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha qualificat de contradictori que Illa no l'hagi inclòs en la ronda de trobades amb els expresidents per considerar que Puigdemont continua actiu en política.

En una roda de premsa aquest dilluns, després de reunir-se amb Illa al Palau de la Generalitat en una ronda amb els grups parlamentaris, Sales ha assegurat que Illa no s'ha referit a una eventual reunió amb Puigdemont, i ha assenyalat que "li correspon a ell fer aquesta convocatòria".

"L'ha exclòs d'una manera arbitrària. Ha exclòs i ha esborrat l'1-O i vol excloure i esborrar també el president de l'1-O", ha insistit Sales, que ha afirmat que la reunió d'aquest dilluns arriba massa tard i considera que l'hauria d'haver fet durant la primera setmana del mandat.

SENSE PARLAR DE PRESSUPOSTOS

Sales ha detallat que la trobada ha tingut un to institucional i que no han parlat sobre pressupostos ni finançament, i ha afegit que el seu grup assistirà a una eventual ronda de contactes del Govern per als comptes: "Si ens citen, hi anirem per escoltar el que se'ns hagi de dir", ha dit preguntada per si s'estan oberts a negociar.

A més, la portaveu de Junts ha acusat Illa d'ignorar el seu partit i de prioritzar altres autoritats, com per exemple el rei Felip VI, ministres, presidents autonòmics i l'entitat Societat Civil Catalana (SCC): "Està més preocupat per Espanya que per Catalunya. I no ens sorprèn gens, perquè és el Govern més espanyolista que ha tingut mai la Generalitat".

Sales ha criticat que aquest diumenge Illa donés un discurs en el fòrum de la Unió per la Mediterrània (UpM) "amb la bandera espanyola i la bandera europea a un costat i altre, però sense la senyera", i ha sostingut que el president català s'ha convertit en un baró més del PSOE, en paraules seves.