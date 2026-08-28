Sales (Junts) acusa Illa de començar el curs "sense donar resposta als principals problemes"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat al president de la Generalitat, Salvador Illa, d'haver començat el curs polític "sense donar resposta als principals problemes d'una Catalunya que s'està desballestant".
Ho ha dit en un comunicat aquest divendres en resposta al discurs d'Illa en la trobada del Govern a Os de Balaguer (Lleida) que ha simbolitzat l'inici del curs.
"Els catalans estem cansats de tanta propaganda i, sobretot, que no funcioni res del que depèn del Govern", ha sostingut Sales, que ha criticat també una falta de propostes en els àmbits de les infraestructures, els serveis públics, l'inici del curs escolar amb vaga convocada, habitatge, fiscalitat o llengua.
Respecte a l'anunci d'Illa en matèria de gestió forestal, Sales ha reclamat que no sigui "una dosi més de propaganda" i ha assenyalat una falta d'execució del 50% de les franges antiincendis, d'un corredor tallafocs dels anunciats l'any passat, o ajudes al Baix Ebre (Tarragona) per l'incendi del 2025.
"Desaparegut davant dels aiguats al sud del país, incompetent davant del caos de Rodalies durant l'eclipsi i mut davant de la catalanofobia per parlar català o portar una estelada", ha afirmat la líder dels 'juntaires' a la Cambra catalana.
Finalment, ha erigit Junts com a alternativa al Govern socialista: "Davant la propaganda i els fracassos del president Illa, Junts oferim el que Catalunya necessita: lideratge, solucions i fermesa davant Madrid".