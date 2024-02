Sales diu que Junts espera una resposta d'ERC a la seva proposta de pressupostos "malgrat" l'acord amb el PSC

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha afirmat que el seu partit encara espera una resposta d'ERC a la seva proposta per als pressupostos de la Generalitat del 2024 "malgrat" l'acord al qual han arribat amb el PSC.

"Esperem que el Govern ens faci aquest retorn del document punt per punt tal com es van comprometre dijous passat", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press.

Sales també ha reivindicat que la proposta de Junts vetlla per l'equilibri territorial a Catalunya, cosa que a parer seu no passa en l'acord ERC-PSC: "Si fa una anàlisi d'aquest document des d'un punt de vista territorial, veurà com s'esfuma aquest concepte".