Sales avisa que mantenir Niubó "dificulta" que Junts formi part d'un acord d'educació

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avisat el Govern que mantenir la consellera d'Educació, Ester Niubó, al capdavant del departament "dificulta" que el seu partit formi part de l'acord educatiu que vol impulsar l'executiu.
Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest divendres després de la reunió del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la mateixa consellera amb representants dels grups parlamentaris per obrir el debat sobre l'educació catalana, en la qual Sales ha criticat que aquesta reunió ha estat "molt inconcreta i buida de contingut".
També ha afirmat que, si és per la comunitat educativa, Junts pot formar part del pacte per l'educació, però "no per salvar el Govern", ni per fer-se fotos o propaganda, i ha afegit que per fer això ja té els seus socis al Parlament, en al·lusió a ERC i els Comuns.
Sales ha retret al Govern que convoqui un procés d'escolta per millorar l'educació catalana i alhora "no paren de fer anuncis" com la limitació de l'ús de la IA a les escoles als menors de 14 anys o la recuperació de les lectures obligatòries a batxillerat, després de preguntar si volen escoltar o si realment ho tenen tot decidit.
Ha confirmat l'assistència de Junts als dos grups de treball amb el president del Consell d'Educació i per abordar la inversió del 6% del PIB en l'educació catalana, però ha lamentat que no s'hagi aprofundit en la reunió d'aquest divendres en aquestes qüestions.
Sales també ha retret al Govern que fa 2 anys que intenten liderar l'educació ells sols i "quan estan amb l'aigua al coll, venen a buscar els partits", i ha lamentat que els grups de treball creats fins ara només comptaven amb membres d'ERC i els Comuns.