Salellas qualifica d'"error" la sortida de Junts i els acusa d'electoralisme

GIRONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem Girona), ha assegurat que és un "error" que Junts hagi decidit sortir del govern municipal, i els ha acusat d'electoralisme i de prendre aquesta decisió per poder fer oposició amb la mirada posada en les eleccions municipals del 2027.
En una roda de premsa aquest dimarts després d'anunciar-se la sortida de Junts, ha assegurat que "no ha passat res en les últimes setmanes" que hagi pogut desencadenar la sortida dels de Gemma Geis de l'executiu, i ha reivindicat la unitat independentista que es va construir després de les últimes eleccions municipals el 2023.
L'alcalde de Girona considera que la sortida de Junts "dona ales al PSC i a Aliança Catalana de cara als pròxims mesos", i ha assegurat que aquesta decisió és una mala notícia per als qui defensen una ciutat catalanista, cohesionada i a favor dels drets.
"Aquest error de Junts no vol dir que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua, un govern determinat", ha instat ERC a continuar governant plegats la ciutat i ha assegurat que treballaran per arribar a acords amb l'oposició.
NOU ORGANIGRAMA
Ha agraït la tasca dels regidors de Junts durant aquests 3 anys, i ha explicat que ja han començat a treballar en un nou organigrama, amb l'objectiu de poder-se'n "anar de vacances" amb una reorganització de les carpetes de les quals s'encarregaven els regidors de Junts.
Salellas ha descartat entrar en detalls de les últimes comunicacions amb Junts, quan li van dir que sortirien del govern municipal, ja que ho considera "nimietats", i ha insistit que la unitat era difícil però necessària.
Ha sostingut que ell ha exercit el lideratge "des de la generositat", després d'afegir que qualsevol punt del ple o de la junta de govern s'ha consensuat i debatut abans amb els grups i Junts ha pogut incorporar les seves propostes.
"Aquest ha estat un govern que hem treballat des del consens i la cooperació. Ens trobem davant un error polític i de càlcul que té a veure amb unes eleccions" municipals el maig del 2027, ha insistit.