Salellas: En les generals "m'agradaria" veure una candidatura independentista i d'esquerres catalana

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat aquest dilluns que en les següents eleccions generals a Espanya li agradaria que hi hagués una candidatura independentista i d'esquerres catalana.
"Quan un referèndum es perd, provoca un efecte de disminució de suport cap a l'opció independentista, perquè la gent potser no la veu tan viable ni guanyadora. Però també penso que els motius pels quals hi ha independentisme al Quebec, a Escòcia, a Catalunya o al País Basc, continuen aquí i, per tant, tornarà a revifar", ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press.
Preguntat per la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de fer una candidatura unitària de l'esquerra, ha expressat que no acaba d'"entendre" la seva idea perquè Salellas aposta per una candidatura d'obediència catalana, independentista i d'esquerres, en les seves paraules.
Quant a les incidències a Rodalies, ha criticat que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, no hagi estat a Catalunya des de l'accident de Gelida (Barcelona): "Entenc que l'accident d'Adamuz és un tema que comporta molta feina, però això no vol dir, tres setmanes després, que el ministre continuï estant absent".
Sobre si repetirà com a candidat de Guanyem Girona, ha expressat que si la candidatura pensa que hauria de repetir, ell hauria de fer "una reflexió personal per veure si puc sostenir una alcaldia quatre anys més, si tinc ganes, tinc força i tinc empenta".